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{{ timeAgo('2023-02-06 11:47:19 -0600') }} football Edit

Breaking down what Penn State is getting in 2023 OL Chimdy Onoh

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Penn State Football landed a key remaining offensive line targets recently to finish up the class of 2023, as one of Maryland's best Chimdy Onoh announced his commitment to the Nittany Lions.

Now that Onoh is officially a part of the WeAre23 recruiting class, let's take a look at what Penn State is getting in the 6-foot-6, 270-pounds offensive tackle.

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