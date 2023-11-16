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What is Penn State getting in Bekkem Kritza?

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

Penn State has added a quarterback to their 2025 recruiting class. On Tuesday, four-star Colorado quarterback Bekkem Kritz announced his commitment to the program. Krtiza became the 6th member of Penn State's 2025 recruiting class, which currently ranks no. 5 nationally.

Now that Kritza is officially in the fold, let's take a look at what he brings to the team.

There is some gamble in taking Kritz, however, there is also plenty of upside. It is easy to see why James Franklin and the coaching staff were willing to take a commitment from Krtiza We will dive into all of that here today.

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