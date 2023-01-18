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{{ timeAgo('2023-01-18 17:09:31 -0600') }} football Edit

Breaking down what Penn State is getting in transfer WR Malik McClain

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Penn State Football landed yet another talented transfer portal wide receiver today as former Florida State wideout, Malik McClain made his commitment official via social media.

McClain is listed as a massive receiver, coming in at 6-foot-4, 200-pounds. He spent two seasons with the Seminoles, but wasn't able to carve out any significant playing time as a sophomore.

Much to the delight of the Nittany Lions as they land a receiver with room to grow from a physical standpoint and a polish standpoint, where he can be a difference-maker on the outside.

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