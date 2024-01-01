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Bright Spots: Which Nittany Lions stood out in the loss to Ole Miss?

Dale Zanine-USA TODAY Sports
Dale Zanine-USA TODAY Sports (Dale Zanine-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

On Saturday, Penn State fell to the Ole Miss Rebels 38-25 in the 2023 Peach Bowl to end their 2023 season with a 10-3 record. It would be best described as a discouring loss for the Nittany Lions who entered the game looking to create similar momentum heading into the 2024 as they did a year ago in the Rose Bowl.

Despite the loss, however, there were several bright spots for the Nittany Lions in the game.

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