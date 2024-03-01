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Who did Penn State offer in February?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Below Happy Valley Insider lists every prospect that reported an offer on social media in February from the Nittany Lions.

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