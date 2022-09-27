News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-27 08:00:00 -0500') }} football Edit

COACHSPEAK: Patrick Henry HC Alan Fiddler talks 2023 WR Carmelo Taylor

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

One of Penn State Football’s most recent commitments, 2023 wide receiver Carmelo Taylor has been off to a hot start this season, already with five touchdowns in just his first three games.

Now to learn more about Taylor and his overall game, Nittany Nation caught up with Patrick Henry High School head coach Alan Fiddler to discuss what the Nittany Lions are getting in Taylor both on and off the field.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}