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COACHSPEAK: Penn State getting a true Mike linebacker in Anthony Speca

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State recently landed another one of Pennsylvania's top prospects in the 2024 recruiting recently as linebacker Anthony Speca made his decision to commit to the Nittany Lions following a Junior Day visit to campus.

Not too long after the commitment, Nittany Nation spoke with Speca's former head coach Terry Totten who just retied in December, to help break down what Penn State is getting in the four-star recruit.

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