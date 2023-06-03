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Could Penn State be en-route to adding an in-state WR to their class?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

One of Pennsylvania's top wide receivers in the 2024 recruiting class, Peter Gonzalez recently released a top three of Miami, Penn State, and Virginia Tech. The Pittsburgh Central Catholic star has held a Penn State offer for quite some time now but after a strong spring that included posting several strong testing times at camps, the 6-foot-3 wideout has emerged as a name to know for the Nittany Lions.

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