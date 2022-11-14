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East Coast Rumor Mill: Committed prospects to keep an eye on

Rivals100 Texas A&M commit Chase Bisontis
Rivals100 Texas A&M commit Chase Bisontis (Rivals.com)
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Many committed prospects in the East Coast region are in the middle of playoff runs but recruiting never stops. Here is the latest chatter circulating around the region on some of the top committed players.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board

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