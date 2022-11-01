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{{ timeAgo('2022-11-01 11:29:32 -0500') }} football Edit

Fast rising 2025 WR Michael Thomas III recaps Penn State visit

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Class of 2025, wide receiver Michael Thomas III out of Donovan Catholic High School in Toms River, New Jersey made the trip over to Happy Valley last Saturday for the Ohio State game.

Following the trip, he sat down with Nittany Nation and recap the highlights of his visit.

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