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FILM ROOM: Breaking down the tape of 2025 LB commit Cameron Smith
Chris Gorki
PennState.Rivals.com
Penn State Football recently added another new face to the class of 2025 this past week as athlete / linebacker
Cameron Smith took took to social media too announce his commitment.
Now everyone knows his offer list and background, but what does he bring to the football field? Happy Valley Insider film analyst Chris Gorki watched Smith's film and highlighted some of his best traits.
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