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Five in-state 2025 prospects to watch this fall

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

The 2023 high school football season in Pennsylvania is right around the corner, with most schools getting underway next week. A lot of people already know about Zahir Mathis, Anthony Sacca, and Jabree Coleman, but there are plenty of prospects within the state that are flying under the radar entering this fall.

Below, Happy Valley Insider offers five in-state prospects who own Penn State offers that are worth keeping an eye on this fall.

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