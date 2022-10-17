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{{ timeAgo('2022-10-17 11:12:42 -0500') }} basketball Edit

Five-Star Guard Meleek Thomas talks early offers, Penn State interest

Rivals Video
PennState.Rivals.com

Krysten Peek chats with the up-and-coming guard out of Pittsburgh, 6-foot-5 Meleek Thomas.

Thomas holds early offers from Pitt, Indiana, Kansas State and is getting heavy interest from Penn State.

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