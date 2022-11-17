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{{ timeAgo('2022-11-17 17:36:18 -0600') }} football Edit

Florida OL transfer Joshua Braun talks Penn State offer, top three schools

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Penn State Football has already begun to show interest in a few different targets that are in the transfer portal as they hope to add a few more pieces to the puzzle before next season.

One player that they have already sent out an offer to was former Florida offensive guard Joshua Braun who appeared in 26 games (7 starts) in his three years with the program.

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