Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Former Nittany Lion Andrew Funk signs two-way deal with Chicago Bulls

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Former Penn State Nittany Lion Andrew Funk will be getting his shot in the NBA. On Sunday, the 24-year old shooting guard signed a two-way contract with the Chicago Bulls.

Prior to signing his contract, the 6-foot-5, 200-pound native of Warminster, Pennsylania was averaging 14.3 points, 3.6 rebounds, and 3.4 assists in 20 games for the Grand Rapids Gold.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE! | THE LIONS DEN | PENN STATE FOOTBALL 2025 RECRUITING CLASS | PENN STATE BASKETBALL RECRUITING

Advertisement

Funk played one with the Nittany Lions, that coming in 2022-23 after spending five seasons with the Bucknell Bison. In his lone year with Penn State, Funk played in 27 games, averaging 12.5 points per game while shooting 44.4% from the field including 41.2% from deep.

His biggest game of the season came in the NCAA Tournament as his 27-point scoring effort helped lead Penn State past the Texas A&M Aggies 76-59.

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement