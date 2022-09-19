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Four-Star DB Jon Mitchell calls Penn State offer a dream come true

EJ Daniels • NittanyNation
Recruiting Analyst

Penn State Football offered yet another standout prospect in the class of 2024 recently, as Mandarin High School (FL) defensive back Jon Mitchell announced his new scholarship.

Following the offer, Nittany Nation caught up with Mitchell to ask him about his thoughts on the Nittany Lions and more.

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