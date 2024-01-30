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Four-Star Pennsylvania lineman Tyler Merrill recaps trip to campus

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

One of both Pennsylvania and the nation’s top recruits in 2026, four-star lineman Tyler Merrill made a visit to campus recently for the program’s Junior Day and came away very impressed.

"The visit was great,” Merrill told HVI. “I spent some time with coach (Phil) Trautwein and coach (Ty) Howle, then took some photos and hung out with both of them and some recruits.”

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