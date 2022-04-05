 FUTURECAST: Which class of ‘24 prospect could end up at Penn State?
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FUTURECAST: Which class of ‘24 prospect could end up at Penn State?

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie
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Our staff here at Nittany Nation has decided to submit a new FutureCast pick for one of Penn State's top remaining targets for the class of 2024.

Click Here to read more on the projected Nittany Lion.

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