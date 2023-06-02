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FutureCasting a pair of defensive backs to commit to Penn State

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Earlier this morning, we FutureCasted Penn State to land one of their top wide receiver targets. If you haven't read it yet, we fully suggest that you do so. This evening, we have added two more FutureCasts in favor of the Nittany Lions.

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