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{{ timeAgo('2023-03-26 05:15:00 -0500') }} football Edit

Georgia OL Anthonie Knapp had eyes opened during recent Penn State visit

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Among Penn State's many visitors, last weekend was Georgia OL Anthonie Knapp, a rising offensive lineman who has quickly become one of the names to know on Penn State's board on the offensive line.

This week, Nittany Nation caught up with Anthonie Knapp to discuss his visit to Happy Valley.

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