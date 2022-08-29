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GoldandBlack.com video: Purdue coach Jeff Brohm's pre-Penn State presser

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert
Purdue football coach Jeff Brohm
Purdue football coach Jeff Brohm (GoldandBlack.com)

Monday, Purdue coach Jeff Brohm sat down for his first pre-game press conference of the 2022 season, discussing Thursday night's game against Penn State and much more.

See what he had to say in these GoldandBlack.com videos.

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