News More News
ago football Edit

HV TV: Every throw from Drew Allar in week one versus Northwestern

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Here's a look at every throw from Penn State Football QB Drew Allar in his team's 41-13 victory over Northwestern on Saturday afternoon.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}