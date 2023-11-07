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HV TV: Mike Rhoades, Kanye Clary, Jameel Brown discuss win over Delaware St

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Penn State head basketball coach Mike Rhoades, as well as sophomore guards Jameel Brown and Kanye Clary, met with the media on Monday after Penn State's season-opening win over Delaware State.

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