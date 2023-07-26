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HV TV: Penn State Football players talk Big Ten Media Day 2023

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football players Olu Fashanu, Adisa Issac and Keaton Ellis head to the podium at Big Ten Media Day to discuss the offseason and the upcoming 2023 season.

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