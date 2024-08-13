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HV TV: Penn State Football QB Drew Allar talks Tuesday practice

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football QB Drew Allar talks to the media following Tuesday afternoon's practice.

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