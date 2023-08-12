News More News
ago football Edit

HV TV: Penn State QB Drew Allar talks offseason + ongoing QB battle

Zach Seyko
Staff Writer

Penn State football quarterback Drew Allar discusses the QB battle with Beau Pribula and how it has made him personally better. Plus, find out what Allar thinks of all the weapons on offense in 2023.

Not a Happy Valley Insider subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on THE LIONS DEN FORUM!

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}