Watch as West Virginia's players and coaches discuss Penn State and this weekend's season opening matchup between the Nittany Lions and Mountaineers in Morgantown.
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