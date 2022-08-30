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Illinois defenseman Connor Bewick commits to Penn State Hockey
Kathryn Brody
•
NittanyNation
Staff Writer
Penn State Hockey has landed a new verbal commitment as 16-year old defensemen
Connor Bewick announced his decision to play for the Nittany Lions via social media the other day.
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The Illinois native, Bewick is listed at 5-foot-11 and last played for Team Illinois AAA. This past season he managed to put up 12 points in just 19 games.
Along with playing for Team Illinois AAA, Bewick also played in the U17 Five Nations tournament representing USA where they placed second overall.
SCOUT'S TAKE....
“He’s a strong, physical d- man with high level skating ability. He has a certain poise with the puck in his own end and has the hand to evade the first forechecker before finding an outle. His shot is equally impressive, he’s got a quick release on his snapshot that he used to earn a nice goal.” - Joey Padmanabhan, EP Rinkside
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