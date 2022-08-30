News More News
{{ timeAgo('2022-08-30 11:05:17 -0500') }} other sports Edit

Illinois defenseman Connor Bewick commits to Penn State Hockey

Kathryn Brody • NittanyNation
Staff Writer

Penn State Hockey has landed a new verbal commitment as 16-year old defensemen Connor Bewick announced his decision to play for the Nittany Lions via social media the other day.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

The Illinois native, Bewick is listed at 5-foot-11 and last played for Team Illinois AAA. This past season he managed to put up 12 points in just 19 games.

Along with playing for Team Illinois AAA, Bewick also played in the U17 Five Nations tournament representing USA where they placed second overall.

SCOUT'S TAKE....

“He’s a strong, physical d- man with high level skating ability. He has a certain poise with the puck in his own end and has the hand to evade the first forechecker before finding an outle. His shot is equally impressive, he’s got a quick release on his snapshot that he used to earn a nice goal.” - Joey Padmanabhan, EP Rinkside

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the Penn State Football Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}