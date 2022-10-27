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{{ timeAgo('2022-10-27 11:00:00 -0500') }} football Edit

In-state WR Peter Gonzalez updates recruitment following White Out visit

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Among Penn State's visitors, last weekend for their White Out win over Minnesota was in-state wide receiver Peter Gonzalez out of Pittsburgh Central Catholic.

The three-star, 6-foot-3, 200-pound wide receiver was offered by the Nittany Lions last winter and has remained in rather consistent contact with the staff since being offered especially after September 1.


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