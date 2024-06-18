Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Inside The Den: Recapping Official Visit weekend No. 3 for Penn State

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

This past weekend was another big one for Penn State Football as they hosted just about all of their commitments and landed a top 150 ranked prospect in cornerback Jahmir Joseph.

With all that being said, let's take a look at where things stand currently with each prospect that visited State College last weekend.

JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE! | THE LIONS DEN FORUM | PENN STATE FOOTBALL 2025 RECRUITING CLASS | PENN STATE BASKETBALL RECRUITING

COMMITTED PROSPECTS...

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement