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Instant Reaction to Penn State landing three-star TE Brady O'Hara

Good Morning Happy Valley
HappyValleyInsider.com

Welcome to the Good Morning Happy Valley podcast where our crew here at Happy Valley Insider will be chatting multiple times per week about the latest happenings surrounding Penn State.

This episode features senior writer Dylan Callaghan-Croley and publisher Richie Schnyderite going over their instant reaction to Penn State Football landing three-star RB Brady O'Hara out of North Catholic High School (Cranberry, PA).

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