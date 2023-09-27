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Instant Reaction to Penn State Wrestling landing No. 1 2025 recruit PJ Duke

Good Morning Happy Valley
HappyValleyInsider.com

Welcome to the Good Morning Happy Valley podcast where our crew here at Happy Valley Insider will be chatting multiple times per week about the latest happenings surrounding Penn State.

This episode features publisher Richie Schnyderite and wrestling analyst Joey Klender offering a quick reaction to Penn State Wrestling landing the No. 1 recruit in the country for the 2025 class in PJ Duke.

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