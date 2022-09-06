PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-09-06 10:57:09 -0500') }}
football
Edit
Joey Porter Jr earns national honor for week one performance
The weekly accolades for Penn State keep rolling in. After quarterback Sean Clifford was named Big Ten Co-Offensive player of the Week on Monday, the Nittany Lions defense was given some love on a national level.
Redshirt junior cornerback
Joey Porter Jr. was named the Bednarik Award National Defensive Player of the Week after leading Penn State in tackles and pass breakups in Thursday’s win over Purdue.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZXN0IGluIEFtZXJpY2EuIPCfkZE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VBcmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZUFyZTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2pqcG9ydGVyXzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpK
UG9ydGVyXzE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SU2xLbGJHaGV4
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUlNsS2xiR2hleDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQ
ZW5uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAUGVublN0YXRlRmJhbGwpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGVublN0YXRlRmJhbGwvc3RhdHVzLzE1
NjcxNTI0OTQwODEzNTE2ODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt
YmVyIDYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Porter Jr. had eight tackles and six pass breakups on the night, as well as a fumble recovery just before the end of the first half that led to a late touchdown for Penn State to take a 21-10 lead into the half. His six pass breakups in one game is the most in Big Ten history. Purdue’s offense targeted Porter Jr a whopping 17 times in the game.
Last season, Porter Jr. had 51 total tackles and four pass breakups in 13 games played. This is his second weekly honor in a Penn State uniform after receiving Big Ten Freshman of the Week honors in December 2020.
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3Blbm5zdGF0ZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3Mvam9leS1wb3J0ZXItanItZWFybnMtbmF0aW9uYWwtaG9ub3It
Zm9yLXdlZWstb25lLXBlcmZvcm1hbmNlIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigp
IHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0
IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlw
dCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2
ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRo
ZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNv
bS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZv
cmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxp
bWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2Mx
PTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnBlbm5zdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmpvZXktcG9ydGVyLWpyLWVhcm5zLW5hdGlvbmFs
LWhvbm9yLWZvci13ZWVrLW9uZS1wZXJmb3JtYW5jZSZjNT0yMDIyNzMzMDc5
JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBF
bmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==