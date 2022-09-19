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{{ timeAgo('2022-09-19 14:23:13 -0500') }} football Edit

Legendary New York Giants QB Eli Manning poses as a walk-on at Penn State

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Legendary New York Giants quarterback Eli Manning poses as a potential walk-on at Penn State Football walk-on tryouts this past offseason with the alias of Chad Powers.

The full episode will air on Eli's Places on ESPN-Plus some time early Wednesday morning.

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