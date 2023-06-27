News More News
ago football Edit

Locked On Nittany Pod: Is Penn State going to miss on Marsh and Umeh?

Locked On Nittany Lions
Happy Valley Insider

Football recruiting is always fluid, and what goes up must come down in most cases. Penn State football has hit a cold spell when it comes to class of 2024 recruiting with the latest updates.

Locked On Nittany Lions host Zach Seyko and HappyValleyInsider.com publisher Richie Schnyderite discuss the news surrounding priority prospects Benedict Umeh, Nick Marsh, Deyvid Palepale, Jaylen Harvey, and others, as the Nittany Lions are NOT the projected favorite to land some of these commitments.

Zach and Richie breakdown where these players could end up, if there is any chance that the Penn State Nittany Lions and James Franklin are able to turn things around, which recruits move up the big board, and the current outlook for the class of 2024 in the team rankings.

DON'T HAVE RIVALS PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

SUPPORT US BY SUPPORTING OUR SPONSORS....  

FANDUEL

Make Every Moment More. Don’t miss the chance to get your No Sweat First Bet up to ONE THOUSAND DOLLARS in Bonus Bets when you go FanDuel.com/LOCKEDON. FANDUEL DISCLAIMER: 21+ in select states. First online real money wager only. Bonus issued as nonwithdrawable free bets that expires in 14 days. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com.

WANT MORE PODS TO LISTEN TO?

Don't have Spotify? Don't worry you can also check us out on Google Podcasts, Tune In, Radio Public or listen/watch our video call on YouTube above.

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- TUNE IN PODCASTS

-- MEAGAPHONE PODCASTS

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}