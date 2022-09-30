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Long list of top ranked recruits headed to Penn State this weekend

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football is once again set to the field inside of Beaver Stadium and that means that the program will also host some recruits on visits, as they come from all across the country to see the Nittany Lions in action and potentially tour their future homes.

With that being said, here is the full list of recruits heading to campus this weekend to see Penn State vs. Northwestern on Saturday.

**More names expected to be added before kickoff at 3:30pm on Saturday**

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CLASS OF 2023

TE Mathias Barnwell (Riverbend - VA)**

TE Joey Schlaffer (Exeter Township Senior - PA)**

OL Jven Williams (Wyomissing Area - PA)**

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