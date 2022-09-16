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Looking at some of the schemes ran by the 2022 Auburn Football offense

Anthony Siciliano • NittanyNation
Film Analysis

Penn State Football is preparing for a big out of conference matchup this weekend as the Nittany Lions will head down to Alabama to take on the Auburn Tigers.

Below, we take a look at some of the possible schemes that the Nittany Lions may see from the Tigers on Saturday.

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