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Looking at the past decade of Penn State Football Recruiting Classes

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

The early signing period has come and gone with Penn State signing 22 total recruits to finish the first signing period with the No. 15 ranked class in the country according to Rivals. Class rankings will not truly be finalized until the second signing day is over in February.

Time will tell if Penn State will look to add more players in the late period, but for now Nittany Nation takes a look at how the 2023 recruiting class currently matches up against every other class in the past 10 years.

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PENN STATE'S RECRUITING CLASSES SINCE 2014
CLASS NATIONAL RANKING BIG TEN RANKING # OF PLAYERS SIGNED HEAD COACH

2014

24

3

25

James Franklin

2015

15

2

25

James Franklin

2016

21

4

20

James Franklin

2017

12

3

21

James Franklin

2018

5

2

23

James Franklin

2019

11

2

23

James Franklin

2020

15

3

27

James Franklin

2021

25

7

17

James Franklin

2022

7

2

25

James Franklin

2023

15

2

22

James Franklin

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