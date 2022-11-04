News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-04 13:47:27 -0500') }} football Edit

New Jersey's top DB in 2024, Vaboue Toure recaps Penn State visit

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football played host to a long list of visitors this past weekend and one of the top ranked prospects was class of 2024 Irvington High School (NJ) defensive back Vaboue Toure and he spoke with us here at Nittany Nation following the visit.

“The visit was dope,” Toure told Rivals. “I’d say what stood out to me the most was just the energy that the crowd brought. Also you can see the momentum that they helped give the team.”

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}