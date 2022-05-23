 New uniform numbers for multiple PSU Football players
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New uniform numbers for multiple PSU Football players

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football players have taken to social media to announce that their new uniform numbers as it looks like there was a long list of changes this offseason.

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NEW NUMBERS….

No. 11 QB Christian Veilleux (Previously: 9)

No. 1 WR KeAndre Lambert-Smith (Previously: No. 13)

No. 8 WR Tyler Johnson (Previously: N/A)

No. 5 CB Camron Miller (Previously: N/A)

SOCIAL MEDIA POSTS…

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