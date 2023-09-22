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NitBits: 20 White Out visitors to know

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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Penn State on Saturday is set to host what will likely be over 100 prospects on campus for their annual White Out game as the Nittany Lions take on the Iowa Hawkeyes.

Below, Happy Valley Insider looks at 20 prospects on the Nittany Lions visitors list for you to know and the latest on their recruitment.

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