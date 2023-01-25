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NitBits: Chimdy Onoh, 2024 updates & offers, and upcoming Junior Day list

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

It's been quite a while since we had a proper NitBits here on Nittany Nation. With the month of January being a very busy one for the Nittany Lions, this provides us a good time to take a look at what has transpired over the last week or so for the Nittany Lions as well as looking forward to what is to come in the near future as well.

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