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NitBits: Daniel Harris, December OVs, the transfer portal, and 2024 nuggets

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Happy Saturday everyone, let's not waste any time and get right into our third NitBits of the week.

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