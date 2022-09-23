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NitBits: Edwin Joseph, visitors for CMU, coaches on the road, and more

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Good Friday morning Nittany Nation subscribers, just one more day until Penn State takes on Central Michigan as they look to improve to 4-0. Let's get right into this week's "NitBits" as we take a look at quite a bit.

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