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NitBits: Resetting the 2024 Recruiting Cycle - Wide Receiver

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Our 2024 recruiting cycle reset moves on today to the wide receiver position. The Nittany Lions don't yet hold a wide receiver commitment in the 2024 recruiting cycle, they're first under new wide receivers coach Marques Hagans.


NitBits: Resetting the 2024 Recruiting Cycle - Quarterbacks
NitBits: Resetting the 2024 Recruiting Cycle - Running Backs


Notable uncommitted offerees:

Nicholas Marsh

Keylen Adams

Jerrae Hawkins

Jaylan Hornsby

Peter Gonzlaesz

Dae'vonn Hall

Terrance Moore

Joseph McVay



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