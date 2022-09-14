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NitBits: The latest updates on the 2023 recruiting class and beyond

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

It's been a while since we put together a recruiting notebook here at Nittany Nation which means it's time for another. With that, we've also renamed our recruiting notebook to "NitBits".

In this week's, we provide some quick updates on targets in the Nittany Lions 2023, 2024, and 2025 recruiting classes.

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Let's dive right into this week's NitBits.

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