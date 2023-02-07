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{{ timeAgo('2023-02-07 09:40:56 -0600') }} football Edit

NitBits: The latest we’re hearing on multiple 2024 targets

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

It’s time for another NitBits here at Nittany Nation… let’s get right into todays updates on - a handful of top 2024 targets for the Nittany Lions.

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