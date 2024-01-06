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NitBits: What we're hearing entering Saturday afternoon

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Yesterday, we provided quite a few updates from the transfer portal for Penn State and while not much has changed in the last 24 hours, there's enough for us to provide a few updates heading into Saturday afternoon.


Here's the latest

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