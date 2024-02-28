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NitBits: Who is Penn State's top targets at each position?

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

Penn State's 2025 recruiting class already has 12 commitments, putting the class at just around the halfway point of being finished. While the Nittany Lions have certainly done a great job of getting the ball rolling quickly in the class, there still remains plenty of top targets on the board for the Nittany Lions this cycle.

Below, Happy Valley Insider takes a position by position look at Penn State's top targets this cycle.

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