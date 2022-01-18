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Nittany Nation TV: Interview with 2023 OL Olaus Alinen

Adam Friedman • NittanyNation
Recruiting Analyst

Adam Friedman checks in with four-star offensive lineman Olaus Alinen to get an update on his recruitment.

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